Le P-DG du groupe Serport spécialisé dans les services portuaires, a entamé les démarches pour le rachat des parts de l’entreprise Etrhb d’Ali Haddad, actionnaire majoritaire de l’USM Alger, a étalé les ambitions du club lors d’une conférence de presse qu’il a animée jeudi à Alger. Ainsi, le P-DG de Serport, Achour Djelloul, a parlé d’un nouveau stade pour l’USM Alger tout en insistant sur sa détermination à relancer le projet du centre de formation de Aïn Benian, dont les travaux avaient été inaugurés par Ali Haddad. D’autre part, Djelloul a précisé qu’il a eu des contacts avec un certain nombre d’anciens joueurs de l’USMA : « J’invite tout le monde à mettre ses compétences au service du club. » L’idée du nouveau stade de l’USMA est une première puisqu’aucun ancien propriétaire ou président des Rouge et Noir n’a affiché une telle ambition. Aux dernières nouvelles, il s’agirait apparemment du nouveau stade de Baraki en construction que le P-DG de Serport convoite pour en faire le fief des Rouge et Noir. à propos de ce stade, on se rappelle qu’au début du mois en cours, et lors d’un visite d’inspection de cette enceinte, le wali d’Alger, Youcef Cherfa, s’est arrêté sur l’état d’avancement des travaux qui sont censés prendre fin en janvier dernier, en constatant des retards énormes. Aux dernières nouvelles, on table sur l’année prochaine pour l’ouverture de ce nouveau stade. Et avec le nouveau centre de formation prévu à Aïn Benian, l’USMA n’aura, pour ainsi dire, aucun souci sur le plan infrastructurel.

Les fans des Rouge et Noir se frottent déjà les mains avec ces projets ambitieux de Serport pour que la crise qu’a vécue l’équipe depuis l’incarcération du président Ali Haddad en juin dernier, ne se répète plus.

Evoquant les dettes du club, le P-DG du groupe Serport s’est dit « prêt à acheter les actions du club avec tout ce qu’il a comme historique très lourd en matière de gestion financière.» « Nous connaissons exactement les dettes auprès des organismes publics et privés. Quel que soit le montant de la dette, nous nous sommes engagés à aider ce grand club.», a dit Achour. Il a annoncé à cette occasion que son groupe a commencé déjà les études pour la construction du Centre de formation de Aïn-Benian qui doit accueillir des terrains répliques, un hôtel et des blocs administratifs. Pour le moment et avant de reprendre les actions du club algérois, le groupe Serport est actuellement le sponsor principal de l’USMA qui vit une situation très difficile depuis le début de l’exercice 2019-2020 suite aux poursuites judiciaires contre son propriétaire et homme d’affaires, Ali Haddad. Le groupe Serport qui compte 15.000 employés est issu de la transformation juridique de l’ex-société de gestion des participations de l’Etat Port « SGP Sogeport-Spa ». Il est chargé, entre autres, d’exercer les activités de 10 ports commerciaux et 45 ports de pêche.

D’ailleurs, le premier « acte » pratique que la nouvelle direction a effectué, il y a juste une semaine, est illustratif de sa détermination à redonner au club son lustre d’antan en réalisant ses ambitions. En effet, la direction de l’USMA, réunie samedi dernier, a rejeté la démission de Bilel Dziri de son poste d’entraîneur de l’équipe première. En championnat, l’USMA, quoi jouera lundi son derby face au MC Alger au stade du 5-Juillet, partage la 6e place en compagnie du MC Oran et de l‘USM Bel Abbès avec 25 points.