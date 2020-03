Alors qu'il y a encore quelques jours, la problématique du rachat des parts de l'USM Alger par Serport, paraissait bloquée, tout est allé très vite lundi dernier, avec d'une part, la grande surprise du rachat des actions du club par ledit groupe et ensuite la nomination de Mounir Zeghdoud en qualité de coach. En effet, le groupe des services portuaires, Serport, est devenu l'actionnaire majoritaire de la société par actions SSPA/USM Alger, après avoir racheté 94,34% des actions du club algérois, comme l'a si bien précisé le secrétaire général de la société portuaire, Halim Hamoudi. «Je peux annoncer que le groupe Serport est devenu l'actionnaire majoritaire à partir d'aujourd'hui (lundi, Ndlr). Les actions détenues par l'ex-propriétaire, à savoir la société ETRHB, ont été cédées au groupe dans sa totalité, à savoir 94,34%.», a déclaré le secrétaire général de Serport lors d'une conférence de presse animée au stade Omar-Hamadi (Bologhine). Il est utile de rappeler que, jeudi dernier, une assemblée générale du conseil d'administration a été reportée au 12 mars, en l'absence de l'administrateur judiciaire qui gère l'ETRHB, la société des frères Haddad, détentrice de 94% des actions de la SSPA/USMA, et celui de la justice, sans lesquels, le groupe Serport ne pourra pas officialiser la reprise du club algérois et ce, malgré l'aval des hautes autorités du pays, pour devenir propriétaire de la formation de Soustara. D'ailleurs, l'ancien patron emblématique du club et actuel président du CSA/USMA, Saïd Allik, présent également à cette AGEx a qualifié d'«inadmissibles», les absences des parties concernées par cette opération. «De telles absences sont vraiment inquiétantes au point où l'on se demande si cela n'était pas planifié à l'avance», s'est-il interrogé. Pour lui «l'USMA se trouve dans une situation délicate. Les vrais supporters et amoureux de l'USMA doivent être tous derrière la nouvelle société pour sauver le club et barrer la route aux opportunistes». Libre de tout engagement depuis son divorce avec le CRB en janvier dernier, Allik s'est dit prêt à venir aider son ancien club au cas où on lui ferait appel. «Et contre toute attente, lundi dernier, une AGEX s'est tenue au stade Omar-Hamadi de Bologhine où a été acté le rachat des actions de la SSPA/USDMA par Serport. Pour rappel, le groupe Serport, qui compte 15 000 employés, est issu de la transformation juridique de l'ex-société de gestion des participations de l'Etat Port «GP SOGEPORT-Spa». Il est chargé, entre autres, d'exercer les activités de 10 ports commerciaux et 48 ports de pêche avec un chiffre d'affaires de 56 milliards de dinars.

Et le même jour, soit lundi dernier, le coach, Mounir Zeghdoud, est devenu le nouvel entraîneur de l'USM Alger, en remplacement de Bilel Dziri, démissionnaire, et signataire au CA Bordj Bou Arréridj. D'ailleurs, la chargée de communication du groupe Serport, actionnaire majoritaire du club algérois, Randa Lamara a précisé que «le P-DG du groupe Serport, Djelloul Achour, a eu un long entretien avec l'entraîneur Mounir Zeghdoud qui a donné son accord pour diriger la barre technique de l'USMA jusqu'à la fin de la saison 2019-2020».

Ainsi, Zeghdoud remplace Dziri qui avait annoncé sa démission, juste après la défaite de l'USM Alger, à l'occasion du derby de la capitale devant le MC Alger (0-1), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, mettant fin à huit mois de collaboration avec le club algérois. Le nouvel entraîneur de l'USM Alger est un ancien joueur du club qui a déjà travaillé par le passé dans le staff technique de l'équipe.

Il a également dirigé plusieurs équipes de Ligue 2, entre autres, le RC Kouba, la JSM Béjaïa et le DRB Tadjenanet. A rappeler que pour le moment, l'USM Alger occupe la 10e place au classement général de Ligue 1 en compagnie du Paradou avec 25 points à l'issue de la 20e journée. Enfin, à noter que l'USM Alger affrontera lors de la prochaine journée le Paradou AC, samedi prochain, au stade du 5-Juillet à 16h00.