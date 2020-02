La situation administrative chaotique de l’USM Alger pourrait trouver une solution dans les heures à venir. C’est, du moins, ce qui ressort d’un communiqué laconique rendu public, hier, par la direction du club dans sa page officielle sur facebook. « Une réunion très importante a eu lieu aujourd’hui (hier, Ndlr) sous le haut patronage de monsieur le président de la République, qui a regroupé le président de la SSPA/USMA avec le P-dg du groupe Serport pour le rachat du club », a annoncé la direction du champion d’Algérie en titre.

Les détails de ce qui a été décidé lors de cette réunion n’a pas été avancé dans le communiqué, et devait être détaillé en fin d’après-midi, lors d’une conférence de presse animée par les deux parties, à savoir les dirigeants de l’USMA et ceux du groupe Serport.

Le groupe public des services portuaires, Serport avait signé au début du mois de décembre dernier un contrat de partenariat avec le club de Soustara, dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que le groupe ETRHB de l’homme d’affaires Ali Haddad, incarcéré depuis plusieurs mois, étant accusé dans plusieurs affaires. Au train où vont les choses, les actions de l’ETRHB seront rachetées par Serport ce qui mènerait vers le dénouement de cette affaire qui a tenu en haleine les supporters du club depuis un bon moment déjà et fait que l’équipe, pourtant championne d’Algérie en titre allait de mal en pis.

Par ailleurs, le coach de l’USMA, Bilal Dziri, ne quittera pas ses fonctions, après une réunion d’urgence tenue avec ses dirigeants. Le coach a mal digéré la réaction des supporters après la dernière débâcle face au CS Constantine (1-3) au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté, entre autres, de la situation actuelle de l’équipe et sa baisse de forme, ainsi que les solutions à prévoir pour régler la situation financière des joueurs, qui n’ont plus la tête au travail sur le terrain. Ainsi donc, l’équipe algéroise sera dirigée, demain, par Dziri, dans son match face à l’ASM0 à Oran, en match retard des 16es de finale de la coupe d’Algérie.