Alors que la compétition a repris, hier, en Algérie, le joueur Kenyan de la JS Kabylie, Masud Juma, n'est pas encore rentré. Face à cette situation, le club a tenu à informer les supporters de la situation exacte, qui prévaut actuellement entre les deux parties. Dans un communiqué publié dans sa page officielle sur Facebook, la direction du club promet de saisir la FIFA et prendre toutes les mesures qui s'imposent face à ce comportement. Ainsi, il y est mentionné que «suite aux propos mensongers du joueur Choka Masud Juma, la direction du club tient à réagir en apportant les précisions suivantes afin d'éclairer l'opinion sportive et rétablir la réalité de la situation». Elle ajoute que «conformément aux directives de la FIFA, la direction du club avait conditionné la mise à disposition du joueur pour sa sélection nationale à l'obtention préalable d'une autorisation lui permettant de rentrer en Algérie à l'issue du match contre la Zambie le 14 octobre 2020». «Le joueur, comme la Fédération kenyane de football, s'étaient engagés à faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation requise pour ren-trer en Algérie dont la direction du club leur avait précisément détaillé la procédure», lit-on encore. Et contrairement aux engagements pris, le joueur est resté au Kenya sans l'accord du club. «D'ailleurs, malgré plusieurs mises en demeure adressées au joueur en date des 14 et 25 octobre 2020 de rentrer en Algérie, il n'a jamais jugé utile de répondre à ces courriers. Dans un courrier adressé à la JSK, la Fédération kenyane a tenté d'expliquer l'absence de retour du joueur à l'issue du match contre la Zambie par des problèmes de correspondances d'avion, arguant que le joueur avait voyagé jusqu'à Paris mais, qu'en l'absence de vol pour Alger depuis la France, il n'avait pas pu se rendre en Algérie», précise-t-on encore. Un argument que la direction de la JSK a refusé considérant que le retour d'un joueur dans son club est de sa responsabilité et celle de sa Fédération conformément aux dispositions de l'article 9 de l'annexe 1 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. La direction de la JSK précise qu'«à aucun moment, ils n'ont sollicité le club pour obtenir une autorisation pour rentrer en Algérie». «Bien au contraire, depuis la fin du match contre les Comores, le joueur est resté au Kenya sans donner aucune nouvelle au club. Aussi, devant cette situation de défaillance, le club a été contraint d'adresser une nouvelle mise en demeure au joueur et à sa Fédération le 24 novembre 2020 en les informant qu'il allait désormais saisir la FIFA pour obtenir le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre», ajoute-t-on de même source, considérant que «Juma refuse en réalité de rentrer en Algérie pour jouer avec la JSK et qu'il tente de créer artificiellement un problème d'arriérés de salaire pour justifier sa conduite irrespectueuse envers le club et de ses supporters». Enfin, le communiqué conclut que «le club entreprendra toutes les démarches nécessaires pour obtenir le respect de ses droits dans ce dossier». Cependant, la direction de la JSK semble continuer dans sa démarche de diabolisation de la presse qui parle des sujets qui fâchent en qualifiant les journalistes qui évoquent le cas Juma de «peu scrupuleux dont l'objectif est de diffamer et déstabiliser le club oubliant que le professionnalisme c'est d'abord de faire son travail et llaisser les autres faire le leur loin de la victimisation».

Dernier hommage à Rezki Meghrici

L'ancien joueur de la JSK, Arezki Meghrici, est décédé mercredi dernier, après avoir été contaminé par le Covid-19. Dans un communiqué paru sur sa page officielle, la JSK a rendu un vibrant hommage à son ancienne gloire qui a marqué de son empreinte le club durant les années 80, en présentant au nom du président Mellal, les membres du conseil d'administration, les actionnaires, les membres des différents staffs, les joueurs et le personnel administratif, ses condoléances les plus attristées à la famille et proches du défunt et les assurent de leur profonde sympathie.