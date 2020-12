Dimanche dernier, le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes (30 ans, 16 matchs en L1 cette saison), avait encore une fois fait le show, en effectuant plusieurs roulades pour gagner du temps face au Paris Saint-Germain (1-0) après un choc avec son coéquipier Mattia De Sciglio, poussé par Neymar. L'international portugais est revenu sur son geste avec beaucoup d'ironie. «C'est génial quand même! Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq... Ouais, il y en a pas mal. J'avoue que j'ai 10/10 en note artistique, c'est plutôt pas mal, non?», a lancé le Gone dans un entretien accordé au Canal Football Club. S'il reconnaît implicitement en avoir rajouté, le portier assure qu'il n'a pas fait que jouer la comédie. «On en rigole, mais sur le coup je me suis vraiment fait mal. Je me blesse vraiment», a juré le Lyonnais.