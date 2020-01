Ce soir (21h), il sera évidemment trop tôt pour juger la méthode Quique Setién. Le FC Barcelone recevra Grenade en Liga un peu moins d’une semaine après l’arrivée de son nouvel entraîneur. Cela n’empêchera pas la presse espagnole d’analyser les moindres changements apportés, surtout après les déclarations ambitieuses du technicien. Dès sa présentation mardi, Setién avait assuré que son équipe pratiquerait un jeu séduisant. Un discours forcément agréable à entendre pour des supporters en manque de sensations au Camp Nou. Le disciple de Johan Cruyff en a donc rajouté une couche dans son entretien accordé à Barça TV. «J’aime toujours que mon équipe joue bien, c’est le seul moyen pour que je rentre chez moi satisfait» , a confié le successeur d’Ernesto Valverde. «Si un jour on gagne 1-0 sans le mériter, je serai content pour les trois points, parce que je sais que les gens seront tranquilles et satisfaits, mais je rentrerai chez moi de mauvaise humeur, a-t-il poursuivi. (...) Il y a beaucoup de gens qui pensent que bien jouer, c’est autre chose : bien défendre, être solide, priver l’adversaire d’occasions, réaliser trois contres qui aboutissent à des occasions. Pour beaucoup, c’est suffisant. Il y a beaucoup de gens qui se contentent du résultat. Je le respecte évidemment, mais je suis arrivé jusqu’ici en pensant autrement.» C’est avec cette mentalité que Setién a apporté les premiers changements dans le quotidien des Blaugrana. Selon Marca, tous les joueurs constatent que les séances d’entraînement sont plus difficiles sur le plan physique. Pour le moment, le groupe l’accepte et valide même l’initiative de Setién, qui tente également d’amener de la cohésion. L’ancien coach du Betis Séville a en effet réuni l’effectif (hormis les blessés Luis Suarez et Ousmane Dembélé) et son staff au restaurant jeudi soir. L’occasion pour lui de rappeler que le Barça possédait «un groupe incroyable», capable de «tout gagner» en prenant du plaisir si tout le monde restait «uni». Un message transmis sous les yeux du jeune Riqui Puig, que le technicien souhaite définitivement installer dans le groupe professionnel. Le milieu de 20 ans est considéré comme l’avenir du Barça et pourtant, Valverde ne l’a jamais aligné cette saison. Mais selon la presse locale, l’Espagnol pourrait profiter de sa première titularisation en l’absence de Frenkie de Jong, suspendu. à noter que l’attaquant Ansu Fati (17 ans) est également annoncé dans le onze, ce qui représenterait un signal fort pour la Masia, dont les membres ont du mal à franchir le cap depuis plusieurs saisons. Encore une bonne idée de Setién, du moins sur le papier