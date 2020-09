Arrivé en janvier dernier en remplacement d'Ernesto Valverde, Quique Setién ne laissera pas un grand souvenir du côté du FC Barcelone. D'abord, car il a laissé filer le titre au Real Madrid, malgré une avance au classement en Liga au moment de son intronisation, mais aussi et surtout parce qu'il restera le coach à la tête de la pire humiliation européenne de l'histoire du club contre le Bayern Munich (2-8), en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mis à la porte après cette raclée, l'entraîneur espagnol a vu Ronald Koeman prendre sa succession. Mais voilà, l'ancien technicien du Betis Séville n'a pas été totalement libéré de ses obligations par les dirigeants blaugrana et ne peut donc toujours pas s'engager avec la formation de son choix. Un différend juridique qui retarde également l'enregistrement de la signature du coach néerlandais en faveur des Blaugrana auprès de la Fédération espagnole (RFEF), celui-ci étant à l'heure actuelle interdit de s'asseoir sur le banc de touche pour le match d'entrée en Liga contre Villarreal,

le 27 septembre. Face à cette situation, Setién a décidé de passer à l'offensive en menaçant son ancien employeur. «Après un mois de silence absolu de la part de la direction du FC Barcelone, et après diverses demandes de notre part, nous (Setién et son staff, Ndlr) n'avons reçu des informations officielles que ce mercredi, via burofax. Ces informations révèlent clairement l'intention de la direction de ne pas respecter nos contrats en date du 14 janvier 2020», peut-on lire dans le communiqué publié par l'homme de 61 ans sur les réseaux sociaux. «Dans mon cas, Quique Setién, il est de notoriété publique depuis le 17 août que, le club comme le président, ont annoncé mon licenciement avec effet immédiat. Cependant, je n'ai officiellement été informé de cette décision que ce mercredi 16 septembre, sans aucune indemnité. Quant au reste du staff technique, on nous a indiqué, toujours ce mercredi, à notre grande surprise, une future réaffectation au sein du club. Nous nous voyons donc obligés de confier l'affaire à nos avocats pour résoudre ce conflit, avec les actions légales nécessaires afin de préserver nos droits et les contrats signés avec le FC Barcelone», rajoute le communiqué.