Alors que certaines sources évoquent une possible prolongation de contrat, Neymar (27 ans, 12 matchs et 11 buts en L1 cette saison) aurait toujours la tête ailleurs. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui échange régulièrement avec ses anciens coéquipiers du FC Barcelone sur WhatsApp, leur aurait demandé comment se passaient les débuts du nouvel entraîneur Quique Setién. Et d’après El Confidencial, les réponses étaient positives. Pas de quoi relancer le feuilleton autour du Brésilien, puisque la même source précise qu’un transfert n’est pas d’actualité. En tout cas, le média espagnol est toujours persuadé que le Parisien joue un double jeu...