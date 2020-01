Le stade Omar-Hamadi de Bologhine abritera, aujourd’hui, une rencontre au sommet, entre l’USM Alger et la JS Kabylie, comptant pour la mise à jour du championnat de Ligue 1. Cette affiche, dont le coup d’envoi sera donné à partir de 18h45, ne sera pas facile pour les deux antagonistes. Avec un léger point d’avance au classement général, les gars de la JSK vont tenter de creuser l’écart, mais ce ne sera pas chose aisée, étant donné que les locaux ne voudront pour rien au monde rater cette occasion pour remonter et se rapprocher du leader. Se rapprocher du leader est l’objectif des deux équipes, certes, mais il semblerait que c’est la JSK qui en fait une fixation ces derniers jours. Pour le président du club, Chérif Mellal, le championnat est un objectif principal pour cette saison.

Il vient de l’affirmer dans sa dernière intervention à partir des Etats-Unis, où il se trouve à l’occasion de Yennayer. A huit points du CRB, leader incontesté du championnat, les Canaris ne semblent pourtant pas à la hauteur de réduire l’écart en voyant leurs résultats médiocres, même à domicile. Ce n’est, par ailleurs, pas uniquement l’écart qui les sépare du leader qui montre la difficulté de la tâche. La direction du club a commis une grave erreur de stratégie de l’avis de beaucoup de connaisseurs. La libération des joueurs-clés à l’instar de Benaldjia et Chetti a eu comme effet immédiat de déséquilibrer l’effectif. Mais en ce temps-là, Mellal tenait encore à son projet de bâtir un club avec les jeunes du terroir. Mais rapidement, la direction s’est mise à convoiter les titres. Ce qui a nécessité le recrutement de bons joueurs, ce qui ne semble pas actuellement avoir été fait. Bien au contraire, la campagne de recrutement qui a suivi est calamiteuse. Malheureusement pour la JSK, le même échec dans les recrutements la saison dernière, se reproduit encore cette année. Après une campagne tambour-battant, la récolte est médiocre. Pis encore, même la médiocrité n’est pas encore acquise. Deux joueurs sur les trois recrutés lors de ce mercato ne sont pas encore qualifiés pour figurer sur les tablettes de l’entraîneur Velud. C’est le cas du Libyen Tubal qui n’a pas encore ramené sa lettre de libération de son ancien club l’Itihad de Tripoli. La deuxième recrue, le Tunisien Derragi patauge, lui également, dans un labyrinthe administratif entre l’Algérie et la Tunisie risquant de tarder avant de pouvoir jouer avec les Canaris. Actuellement, il n’y a que la troisième recrue, le Franco-Algérien Zakaria Boulahia, qui doit être prêt à figurer dans l’échiquier dès le début de la phase retour.

D’aucuns se demandent si la direction de la JSK était au courant de ces complications qui retardent la qualification de ces nouvelles recrues. En tout état de cause, c’est un échec total qui remet en doute les capacités de la commission de recrutement qui conseille le président Mellal.

Les dernières déclarations de ce dernier assurant rester sur son objectif de construire un club d’avenir et de donner la chance aux jeunes, est, malgré tout, un bon signe, estime-t-on. En face, aujourd’hui, une équipe algéroise tentera de profiter du fait de jouer à domicile et devant son public pour garder les trois points à domicile.

Le coach Billel Dziri, qui ne sera pas sur le banc étant suspendu, appréhende le volet physique, puisque son équipe revient d’un long périple de l’Afrique du Sud. Il récupérera, aujourd’hui, ses deux maîtres à jouer, Ellafi et Zouari, ainsi que le milieu défensif, Koudri. Par contre, le défenseur Hamra est suspendu.