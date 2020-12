Le spectre de l'endettement continue à pourchasser le club phare de l'Ouest, le MC Oran. Cette fois, l'ancien responsable chargé de la sécurité, Karim Azmani, ayant eu gain de cause en se remettant à l'arbitrage de la justice, réclame son dû estimé au montant égal à 5 millions de dinars. Il a été engagé en 2010 par Tayeb Mehiaoui pour une durée de cinq années avant qu'il ne soit relevé de ses fonctions sans pour autant juger utile de procéder à la résiliation de son contrat l'ayant lié au club, d'où le cumul de la facture qu'il réclame. L'ancien entraîneur, Bachir Mecheri, réclamant trois millions de dinars, a eu gain de cause en recourant à l'arbitrage de la commission des litiges près la fédération. En attendant qu'elle tranche les cas des deux joueurs, Sebbah et Nadji, la même commission prés de la FAF a donné raison à l'ancien gardien des buts, Abdeslam Benabdellah, réclamant lui aussi 1 35 millions de dinars. Telle est la situation générale qui prévaut la maison des Hamraoua s'apprêtant à affronter, demain, l'équipe de la ville des genêts, la JS Kabylie, celle-ci est attendue fermement à l'occasion de la seconde journée du championnat de Ligue 1. Une belle affiche de cette seconde journée attend également les Rouge et Blanc, ces derniers se sont intensément préparés depuis dimanche dernier en reprenant de plus belle les entraînements. Le coach Bernard Casoni et ses poulains, ayant vite fait d'envoyer le score de parité qu'ils ont concédé face au NA Hussein Dey (1-1), sont allés droit dans leur mission en se préparant activement pour la seconde journée. Etant donné qu'ils évoluent à domicile, les Hamraoua sont «sommés» de ne pas faillir. Autrement dit, aucun faux pas ne leur sera clément ni permis. Casoni, ne jouant pas sur les nerfs des joueurs ni ne les pressant, opte, dans ses recommandations, pour la fermeté en incitant ses joueurs à l'écoute, au respect de ses consignes, la concentration et à la rigueur dans le jeu. «J'insiste et je mets l'accent», dira-t-il, expliquant que «le plus important est de jouer, appliquer et suivre avec rigueur les consignes tout en étant concentrés et attentifs». Pour les Hamraoua, tous les atouts jouent à leur profit, à commencer par le score de parité qu'ils ont arraché face au NAHD, malgré la mauvaise prestation qu'ils ont donnée. Dans cette rencontre, le gardien Oussama Litim a brillé par ses prouesses en sauvant, à plusieurs reprises, sa lucarne. Pour les Hamraoua, cette rencontre leur a permis de revoir leurs faiblesses et de consolider davantage leur citadelle en se préparant d'arrache-pied pour la rencontre de demain.

Les Hamraoua prennent également en compte les derniers changements opérés dans la maison des enfants de Djurdjura, effectuant le périple oranais en compagnie d'une nouvelle équipe technique fraîchement mise en place. Il s'agit de Youcef Bouzidi installé en remplacement de Yamen Zelfani. En dépit de toutes les péripéties passées l'été dernier, le club des Hamraoua est appelé à donner de son meilleur, ne serait-ce que pour rassurer la direction du club en lui évitant les foudres des supporters, qui sont toujours attentifs à surgir au moindre faux pas pour monter au créneau.