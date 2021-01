La JS Kabylie affronte, aujourd'hui, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou la JSM Skikda, dans une rencontre qui promet du spectacle au vu des enjeux qui l'entourent. Les locaux doivent arracher les 3 points afin de pouvoir remonter dans le classement. Les visiteurs, par contre, viennent à Tizi Ouzou pour un meilleur résultat possible, afin de s'éloigner de la zone rouge. Ce club, qui revient dans la compétition de Ligue 1, doit accaparer le butin de la rencontre afin de remonter de quelques marches. C'est pourquoi aujourd'hui, le stade du 1er-Novembre abritera une belle rencontre avec un jeu très engagé des deux adversaires. Du côté des Canaris, l'effectif est au grand complet, excepté le jeune Nezla, qui ne sera pas aligné. Le coach, Denis Lavagne, dispose, ainsi, de toute la gamme de choix possibles dans tous les compartiments. Toutefois, les regards seront braqués sur l'attaque, qui commence à reprendre du tonus avec le retour en force de Rezki Hamroun, renforcé par les qualités techniques de Bensayah et le Libyen Al Tubal, qui commence, lui aussi, à se retrouver et à s'adapter à l'effectif. Lavagne devra compter sur ce trio, afin de mettre en danger la muraille défensive de l'adversaire, qui a déjà encaissé beaucoup de buts. Les attaquants seront mobilisés jusqu'à la dernière minute de jeu devant un milieu de terrain et une défense qui auront la tâche d'arrêter toutes les attaques des visiteurs, afin d'éviter le scénario catastrophique de la défaite à domicile. Un cas de figure qui sera fâcheux. Pendant ce temps, le conflit couve toujours au niveau de la direction. Selon nos sources, les adversaires de Cherif Mellal s'activent pour réunir les conditions d'une assemblée générale destinée à déchoir l'actuel président. Yazid Yarichene et Malek Azlef seraient en train de travailler pour regrouper le maximum de membres du conseil d'administration dans cette réunion prévue dans un peu plus d'une semaine. Nos sources ajoutent que ces derniers compteraient organiser cette AG dans l'actuel siège de la JSK. Un cas de figure qui risque de créer des remous avec les partisans de Cherif Mellal. L'actuel président est soutenu par beaucoup de supporters, qui comptent descendre dans la rue, aujourd'hui, pour une marche de soutien. Durant toute la semaine écoulée, l'appel a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Ce qui indiquerait qu'un grand nombre de supporters répondraient en guise de démonstration de force.