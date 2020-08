Les Andalous ont remporté leur sixième Ligue Europa, record absolu de l'épreuve décroché en moins de 15 ans, en battant l'Inter Milan lors d'une finale à rebondissements (3-2) vendredi à Cologne, terme spectaculaire d'une édition chamboulée par le coronavirus. Le FC Séville s'en est remis au jeu de tête de son attaquant Luuk de Jong, auteur d'un doublé en première mi-temps (12', 33'), et à un incroyable retourné de son défenseur Diego Carlos, bien aidé par Romelu Lukaku, qui a scotché la défense italienne à un quart d'heure de la fin. La coupe, remise dans le huis clos de Cologne (Allemagne), prolonge la mainmise des Andalous dans cette épreuve: ils détiennent plus que jamais le record des victoires en C3, avec six trophées en six finales (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Le capitaine espagnol Jesus Navas en compte désormais trois à son palmarès, comme Ever Banega. Avec 12 sacres désormais, selon les données de l'UEFA, l'Espagne est aussi le pays comptant le plus de succès dans cette compétition devant... l'Italie (9), dont le dernier titre remonte au XXe siècle (Parme en 1999). Un rayon de soleil pour la Liga après la gifle historique reçue par Barcelone face au Bayern (2-8). Une belle revanche aussi pour l'entraîneur Julen Lopetegui, après ses échecs au Real Madrid et en sélection espagnole.