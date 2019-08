Xherdan Shaqiri a fait part de son mécontentement concernant sa situation à Liverpool actuellement. « Je suis déçu de ne plus pouvoir jouer dans les matches. Aucun joueur n’est heureux de s’asseoir sur le banc. Il est clair que j’aimerais avoir plus de temps de jeu » a déclaré l’international suisse rapporte Sky Sports. Le joueur n’exclut pas de quitter Liverpool avant la fermeture du mercato estival 2019 : «Je dois bien examiner la situation et trouver une solution. « [Monaco et Galatasaray ?] Je n’ai aucune idée d’où viennent ces histoires. Je ne sais rien sur les offres de ces clubs.» a-t-il ajouté.