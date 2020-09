À en croire les informations du journal The Sun, l’international algérien de Brentford, Saïd Benrahma est en passe de signer avec le club londonien de Crystal Palace. La même source ajoute que Palace a attendu le bon moment pour passer à l’action et faire une offre de 20 millions de livres sterling aux «Bees», dans la mesure où l’attaquant de 25 ans est encore lié avec eux pour deux saisons. Ainsi, après West Ham et Aston Villa, Crystal Palace est entré en course pour enrôler Benrahma et il semblerait que les Aigles aient pris une avance sur les autres clubs. Le tabloïd anglais a indiqué que le manager de Palace, Roy Hodgson, veut un renfort de qualité au niveau de la ligne offensive de son équipe et plus d’option pour mettre la pression sur Andros Townsend, avec l’arrivée de Benrahma qui sera un sérieux concurrent pour lui. Rappelons que Le coach de Brentford, Thomas Frank, s’est exprimé, vendredi dernier, en conférence de presse, au sujet de l’avenir de l’international algérien, Benrahma et a ouvert la porte à un départ de l’ex-Niçois en déclarant : «J’ai dit la semaine dernière que si le prix était bon pour Ollie Watkins et Saïd Benrahma, nous étions prêts à les vendre. Le reste n’est pas à vendre.» Les dirigeants des Bees attendent 25 millions de livres sterling, soit l’équivalent de 27 millions d’euros, pour libérer leur joueur.