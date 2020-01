La direction du Mouloudia d’Alger a trouvé un accord avec l’entraîneur français, Franck Dumas, pour prendre les commandes techniques du club, en remplacement de son compatriote, Bernard Casoni. C’est ce dernier, d’ailleurs, qui bloque la signature du contrat de Dumas, en refusant de résilier le sien jusqu’à ce qu’il perçoive 6 mensualités. Dumas, qui vient de quitter le CA Bordj Bou Arréridj, s’est entendu sur tous les détails avec les Mouloudéens et attend à ce que tout soit réglé pour signer et entamer son travail. Par ailleurs, le directeur sportif, Foued Sakhri, se rapproche plus d’une sortie. Une réunion à la Sonatrach est prévue demain pour trancher sur son avenir, surtout au vu des derniers évènements. Selon certaines sources, même le président du conseil d’administration, Achour Betrouni, n’est pas sûr de rester en poste, puisqu’il se trouverait sur un siège éjectable.