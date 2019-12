Le défenseur central du NA Hussein Dey, Mohamed Amine Tougai, se trouve actuellement en Tunisie pour négocier une éventuelle signature avec l’ES Tunis. Le joueur de 19 ans, et à en croire la presse tunisienne, aurait trouvé un accord avec les responsables Espérantistes et sa signature n’est, désormais, qu’une histoire de temps. Ce transfert devrait arranger au plus haut point les affaires du NAHD, qui souffre d’une crise financière aiguë, depuis que les frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir, ont décidé de ne plus mettre les mains dans la poche. Le club de Bab Souika a recruté quatre Algériens l’été dernier. Il s’agit d’Abdelkader Badrane (ex-ES Sétif), Elyes Chetti (ex-JSK), de Bilel Bensaha (ex-DRB Tadjenanet) et Abderraouf Benguit (ex-USM Alger). Arrivé en décembre dernier, Tayeb Mezyani (ex-Paradou AC), ne rentre pas dans les plans de son entraîneur Mouine Chaâbani.