Silvia Grecco avait ému le Brésil lors d’un clássico entre Palmeiras et Corinthians en 2018. Les caméras de Globo l’avaient montrée en train de décrire le match à son fils Nickollas (11 ans). Né quatre mois avant le terme de la grossesse, ce qui empêche la formation de ses rétines, Nickollas est laissé à l’adoption. Après quatre mois passés à l’hôpital, Nickollas rencontre sa future mère adoptive, Silvia Grecco. Silvia est passionnée depuis son enfance par Palmeiras et emmène régulièrement son fils au stade, « son endroit préféré au monde ». Après avoir affolé les réseaux sociaux lors du match contre le Corinthians, Nickollas avait pu visiter l’Allianz Parque et retourner dans les tribunes, montrant que le football ne sera jamais qu’un simple sport. Lors de la remise du prix, Silvia Grecco a tenu à partager le titre avec le supporter uruguayen Justo Sánchez, dont nous vous racontions l’histoire en juillet. « J’aimerais partager ce titre avec Justo Sánchez, qui a également une belle histoire d’amour avec son fils. Nickollas, il y a devant nous beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs, des idoles, et nous sommes ici pour représenter notre équipe, Palmeiras, et tous les supporters du Brésil et du monde, tous ceux qui soutiennent les personnes avec un handicap.»