Recruté pour 126 millions d’euros par l’Atletico Madrid l’été dernier, le jeune attaquant Joao Felix n’a pas encore retrouvé le niveau affiché à Benfica la saison dernière. Encore en phase d’adaptation et freiné par une blessure en octobre, l’international portugais séduit tout de même son entraîneur Diego Simeone, qui juge son joueur encore un peu juste physiquement. « Joao est un des meilleurs footballeurs qu’on ait offensivement. Il a un don offensif pour créer le danger, un don de verticalité, qu’il montre régulièrement. J’aimerais qu’il ait un peu plus de carburant pour les fins de matchs, il faudrait peut-être qu’on le fasse courir un peu moins... Parce qu’à chaque fois que le ballon passe par lui, il y a une occasion de but au bout », a expliqué El Cholo après la victoire contre Osasuna (2-0).