Persuadé que le Français Antoine Griezmann (28 ans, 48 matchs et 21 buts toutes compétitions pour la saison 2018-2019) s’est entendu avec le FC Barcelone avant le 1er juillet, lorsque sa clause libératoire valait 200 M€, et non pas les 120 M€ payés par le club catalan, l’Atletico Madrid en veut à son ancien attaquant. Mais ce n’est pas le cas de l’entraîneur Diego Simeone. «J’ai beaucoup parlé avec lui. C’est un moment important dans sa carrière, il rejoint une équipe extraordinaire comme le Barça, a confié l’Argentin à TyC Sports. Je suis reconnaissant envers ceux qui sont avec nous et qui décident ensuite de partir. Certains le jugent pour son dernier acte. Moi je le juge pour ses 5 années avec nous, il a été irréprochable, il a travaillé comme le meilleur, il a grandi en tant que joueur parce qu’il s’en est donné les moyens, il a décidé de nous écouter.» «Il m’a rendu heureux en tant qu’entraîneur. Je l’apprécie beaucoup, j’ai une belle relation avec lui et sa famille. Il rejoint une grande équipe qui joue très bien. S’il garde le rythme qui a fait de lui l’un des meilleurs, il fera une grande saison», a prédit le coach madrilène, pas du genre à envoyer des tacles à l’international tricolore.