Battu par le Real Madrid (1-0), samedi en Liga, l’Atletico Madrid peut faire une croix sur le titre. Une défaite d’autant plus frustrante pour Diego Simeone qu’il n’a pas pu compter sur plusieurs de ses joueurs, comme Kieran Trippier, Koke, Joao Felix ou encore Diego Costa, blessés. «Bien entendu, nous sommes préoccupés. Et nous sommes occupés surtout à travailler encore plus dur. Nous voulons changer les choses, même s’il nous manque des joueurs. Mais ils vont revenir peu à peu. J’en suis certain. Quand ce sera le cas, nous serons compétitifs en Liga et en Ligue des Champions, nos deux compétitions dans lesquelles nous sommes encore engagés», a indiqué le coach argentin devant la presse.