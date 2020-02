Les résultats de l’Atletico de Madrid sont plus que décevants en ce moment. Certains supporters s’inquiètent même car les Colchoneros sont 5es à deux points du podium en Liga. Une qualification en fin de saison en Ligue des Champions est encore loin d’être acquise et Diego Simeone est la cible de pas mal de critiques depuis le début de la saison. « La vie, vous choisissez de la vivre comme bon vous semble. Vous pouvez décider de vivre avec des encouragements ou de vivre avec les critiques. Les circonstances génèrent souvent des difficultés, mais pour que les difficultés existent, il faut des opportunités. Et c’est comme ça que je vis. » Une réponse qui permet de botter en touche.