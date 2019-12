En fonction depuis 2011, Diego Simeone semble avoir fait le tour avec l’Atletico Madrid. Après une Liga (2014), deux Ligue Europa (2012 et 2018) et deux finales de Ligue des Champions (2014 et 2016), le technicien argentin pourrait embrasser un nouveau projet la saison prochaine, une sorte de lassitude s’étant depuis installée chez les Colchoneros. D’ailleurs, les supporters du club madrilène ont été les premiers à sonner le glas pour Diego Simeone qui a été récemment sifflé au Wanda Metropolitano. Pour Marca, c’est la fin de la belle histoire entre El Cholo et l’Atlético Madrid. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, le coach de 49 ans pourrait faire ses valises l’été prochain en cas d’offre du PSG ou de Manchester United. Après plusieurs tentatives malheureuses, Nasser Al-Khelaïfi pourrait finalement s’offrir les services de Simeone. A noter que le principal concerné a toujours clamé son amour pour son ancien club, l’Inter Milan, où il aimerait bien revenir en tant que coach.