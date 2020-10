L'un des gros flops des récents mercato. Thomas Lemar était arrivé en grande pompe à l'Atletico Madrid en 2018(70 millions d'euros). Le Français n'a jamais réussi à s'intégrer et à s'imposer dans l'effectif de Diego Simeone, si bien qu'il aurait pu être contraint de faire ses valises alors que des intérêts venus du Bayern, de Leipzig ou de Porto s'étaient manifestés. L'ancien Monégasque est toujours un Colchonero et va donc devoir tenter de sortir la tête de l'eau. Selon AS, ce serait également le projet de son entraîneur. Malgré 13 petites minutes jouées en Liga cette saison, le média espagnol affirme qu'El Cholo souhaiterait relancer son joueur. Pas appelé par Didier Deschamps, l'ailier aurait été pris à part, au début de l'entraînement, par le technicien argentin. Ce dernier aurait demandé au Guadeloupéen de se tenir prêt à jouer, et qu'il allait lui laisser des opportunités pour briller. Une bonne nouvelle pour Thomas Lemar donc en vue du prochain Euro.