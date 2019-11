La sélection tunisienne a idéalement débuté vendredi soir son parcours en qualifications pour la phase finale de la CAN-2021. Face à la sélection libyenne, la Tunisie a présenté sa prestation la plus aboutie de l’ère Mondher Kebaier avec au final une victoire (4-1). Un succès construit après la demi-heure de jeu, puisque Khazri a été le premier à régler la mire (1-0, 33’), avant que Khaoui ne double la mise quelques minutes plus tard (2-0, 41’). Malgré quelques difficultés éprouvées face à l’attaque libyenne conduite par l’excellent Hamdou Houni, la défense tunisienne a su se montrer à la hauteur aujourd’hui. Et même la réduction du score d’El Houni juste avant la pause (2-1, 45’) n’a pas fait flancher les hommes de Mondher Kebaier, qui ont rapidement repris de la marge sur un doublé de Khaoui (3-1, 52’), particulièrement en jambes en ce vendredi soir. Et c’est un autre doublé, signé Khazri donc, qui a définitivement scellé le succès des siens en toute fin de rencontre (4-1, 90’). Avec ce succès, la Tunisie se lance idéalement dans ces éliminatoires de la CAN-2021 avant un déplacement en Guinée équatoriale et un match face à la sélection locale mardi prochain.