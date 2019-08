L’USM Alger, champion d’Algérie en titre, qui reste sur un bon match nul en déplacement face au CSC (0-0), sera en appel dimanche soir en match-retour du tour préliminaire de la Champions League africaine contre l’équipe nigérienne de l’AS Soniped. Au match aller à Niamey, les Algérois l’avaient emporté (2-1) grâce à un doublé salutaire de Zakaria Benchaâ. Depuis l’incarcération du président de l’équipe, Ali Haddad, le club vit une crise financière aiguë, avec plusieurs joueurs qui attendent la régularisation de leur situation salariale, qui perdure depuis des mois. Mais il faut reconnaître que les joueurs ont montré un esprit de solidarité et d’union, comme l’indique si bien le nom de leur club, si remarquable qu’il ravit. Depuis ce premier match de la saison au Niger, les Rouge et Noir ont enchaîné sur deux matchs en championnat avec une première victoire très difficile face à l’ES Sétif (2-1) à Alger avant d’aller ramener un précieux match nul de Constantine. Ainsi, revigorés par cette dynamique des bons résultats, le match de demain en C1 ne devrait constituer qu’une simple formalité. Avec ce premier succès à Niamey, le club algérois, dirigé sur le banc par l’ancien capitaine emblématique de l’équipe, Billel Dziri, est tout proche d’une qualification qui ne doit nullement lui échapper devant ses propres supporters au stade olympique d’Alger. Bien que l’USMA ait enregistré le départ de plusieurs tauliers durant le mercato d’été, à l’image de Benguit et de Méziane, Dziri possède une équipe avec des joueurs très expérimentés surtout dans ce genre de compétition. D’ailleurs, si la défense et la zone médiane assurent bien, il n’en demeure pas moins que Dziri et son staff doivent travailler un peu plus le compartiment offensif. Ellafi, Mahious et autre Zouari se doivent de se réveiller, car c’est en marquant des buts qu’on se qualifie. à l’issue du match nul contre le CSC, lundi dernier, Dziri a déclaré, entre autres : « Je suis satisfait du résultat du match, c’est un bon point de pris. Je suis aussi satisfait de la prestation de mes joueurs. C’est un résultat probant qui va nous permettre de préparer notre prochain match en Ligue des champions d’Afrique face à l’AS Sonidep dans de bonnes conditions ». De son côté, le joueur Hamra dira : « Il est intéressant d’aborder une rencontre continentale après un bon résultat. Il est vrai que nous avons réussi une belle performance au Niger, mais il y a une manche retour que nous devons négocier au mieux ». Effectivement, les joueurs de l’USMA ne doivent en aucun cas sous-estimer l’adversaire, surtout après l’avoir battu au match aller, car les Nigériens n’ont, pour ainsi dire, rien à perdre. Ils tenteront donc de multiplier les efforts pour réussir un exploit ce dimanche.