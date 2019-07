A vrai dire, la cellule de communication de la Fédération algérienne de football (FAF) vit encore au rythme de la liesse après le sacre de l’EN en coupe d’Afrique des nations, vendredi soir. Sinon, comment expliquer que 24 heures après ce sacre, aucune information n’a encore été publiée sur le canal officiel de l’instance fédérale, à savoir son site Web. Les rédacteurs de ce site se sont arrêtés à l’information qui évoque la dernière séance d’entraînement des Verts, la veille de la finale, soit jeudi en fin de journée. La suite est zappée !

Certes, sur la page officielle sur les réseaux sociaux, les informations sont à jour, des photos avec, mais sur le site Web, c’est le black out. Mieux vaut, donc, fermer ce site et se contenter de communiqués via les réseaux sociaux pour préserver l’image d’une fédération, d’une sélection et surtout d’une nation. à bon entendeur…