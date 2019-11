Six joueurs algériens prendront part avec leurs clubs respectifs, à la Coupe du monde des clubs de football, prévue à Doha (Qatar) du 11 au 22 décembre prochain. Sur les six éléments, cinq évoluent à l’ES Tunis, détenteur de la C1 africaine, lors des deux dernières éditions. Il s’agit des défenseurs Abdelkader Bedrane et Lyes Chetti, du milieu de terrain Abderaouf Benguit, ainsi que les deux attaquants Billel Bensaha et Tayeb Meziani. L’attaquant Baghdad Bounedjah sera présent avec sa formation qatarie d’Al-Sadd, en tant que club organisateur de la compétition. L’Espérance de Tunis entamera le tournoi à partir des quarts de finale, en affrontant le 14 décembre les Saoudiens d’Al-Hilal FC, fraîchement auréolé de son titre de champion d’Asie, alors qu’Al-Sadd disputera le 1er tour face aux Néo-calédoniens d’Hienghène Sport le 11 décembre. Outre l’ES Tunis et Al-Sadd, le Mondial des clubs réunira également le champion d’Amérique du Sud, Flamengo (Brésil), le champion d’Asie, Al-Hilal (Arabie saoudite), le champion de la CONCACAF, Monterrey (Mexique), le champion de l’Océanie, Hienghène Sport (Nouvelle Calédonie), le champion d’Europe, Liverpool FC (Angleterre).