Dans ce qui constituait la grande affiche de la soirée de mardi en C1, le Real Madrid et le PSG se sont séparés sur un score de 2-2. Qualifiés avant même la rencontre suite au match nul entre Galatasaray et le Club Bruges (1-1), les Merengue avaient gardé toute leur motivation et ont véritablement étouffé les Parisiens pendant 80 minutes, cette domination étant matérialisée par un doublé de Benzema. Mais deux buts encaissés en deux minutes ont anéanti tous les efforts des joueurs de Zidane qui laissent ainsi la première place du groupe à leur adversaire du soir. La place en Ligue Europa se jouera donc entre Galatasaray et Bruges, les Belges ayant égalisé dans le temps additionnel, ce qui leur permet de conserver leur point d’avance avant l’ultime journée. Dans le groupe B, les jeux sont faits puisque Tottenham a rejoint le Bayern Munich en huitièmes de finale. Rapidement menés (0-2), les joueurs de Mourinho ont réussi à réduire le score juste avant la mi-temps, ce qui leur a donné des ailes pour les 45 dernières minutes. Harry Kane y est allé de son doublé alors que Serge Aurier a inscrit une magnifique demi-volée. Tottenham ne pourra pas en revanche finir en tête de son groupe puisque le Bayern a poursuivi son sans-faute en faisant véritablement exploser l’Étoile Rouge de Belgrade sur ses terres. Victorieux (6-0), les Munichois ont de nouveau pu compter sur un Lewandowski en très grande forme, le Polonais ayant inscrit un quadruplé en l’espace de quatorze minutes ! L’attaquant du Bayern en est désormais à 27 buts en 20 matchs disputés cette saison avec son club. Dans l’autre affiche de la soirée, la Juventus a battu à domicile l’Atletico de Madrid (1-0). C’est Paulo Dybala qui a inscrit l’unique but du match d’un coup franc génial et improbable dans le temps additionnel de la première période. Vaincu en Italie, l’Atletico se retrouve désormais sous la menace du Bayer Leverkusen pour la qualification en 8es de finale, les Allemands s’étant imposés (2-0) sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Les Colchoneros ne possèdent plus qu’un point d’avance avant une dernière journée qui les verra accueillir le Lokomotiv Moscou. Enfin, dans le groupe C, un tout petit Manchester City a décroché son ticket pour la suite de la compétition malgré son match nul concédé à l’Etihad Stadium face au Chakhtar Donetsk. Le club ukrainien reste pour sa part en lice pour la deuxième place de la poule, qu’il occupe d’ailleurs actuellement avec respectivement un et deux points d’avance sur le Dinamo Zagreb et l’Atalanta Bergame.

Les Italiens ont décroché mardi soir face aux Croates (2-0) le premier succès de leur histoire en C1 et tenteront d’aller chercher leur qualification en Ukraine dans deux semaines.