La commission de discipline de la LFP vient de frapper fort en matière de sanctions à propos des scènes de violences, qui ont caractérisé le match aller des demi-finales de la coupe d'Algérie ayant opposé le CABB Arréridj à l'ES Sétif (1-1), le 10 mars dernier au stade du 20-Août de BBA.

En effet, le procès-verbal de ladite Commission, indique que les deux équipes sont reconnues responsables, la sanction de six matchs à huis clos est donc prononcée à leur encontre. Les deux clubs seront privés de la quote part due au titre des droits de télévision pour ce match. De plus, la LFP a désigné une commission Ad-Hoc pour l'évaluation des dégâts matériels occasionnés à l'intérieur du stade par les supporters de l'ESS, dont le club est tenu de rembourser tous frais des dégâts pour le gestionnaire du stade. Le même PV précise que cette sanction a été prononcée après examen des pièces versées (rapport du club CABBA et ESS) et après avoir visionné les vidéos et versées dans le dossier. Ceci d'une part. D'autre part, il est mentionné que le commissaire au match et le délégué chargé de la sécurité ont signalé dans les rapports plusieurs infractions, entre autres jets de fumigènes et des projectiles sur le terrain, échanges de jets de projectiles entre les deux galeries à l'intérieur et à l'extérieur du stade entraînant des blessures aux supporters des deux galeries et aux agents de services de sécurité, ainsi que la provocation des dégradations du matériel à l'intérieur de stade par les supporters de l'équipe ESS. la CD a qualifié les incidents survenus lors de cette rencontre comme incidents graves conformément à l'article 73 du Code de discipline de la FAF. Attendu que: en cas de concours ou récidive d'infraction, elle peut aggraver la sanction conformément aux articles 38, 39 et 73 du Code de discipline. Par ailleurs, et concernant la rencontre retour, la CD indique qu'elle propose au Bureau fédéral de le programmer à huis clos, «qui sera comptabilisé dans la sanction des 6 matchs à huis clos». Enfin, le même PV de la Commission de discipline précise que suite à leurs déclarations respectives aux médias, le président du CABBA, Anis Benhammadi, et le coach de l'ESS, Nabil El Kouki ont écopé d'un blâme et de 200 000 DA d'amendes chacun suivant les articles 18 et 19 du Code de discipline. Ces incidents, pour rappel, ont fait 55 blessés, parmi lesquels 13 éléments de la sûreté nationale. De plus, des dégâts matériels ont également été causés à 3 véhicules touristiques ainsi qu'à la pelouse synthétique du stade de BBA, qui fut dernièrement rénovée pour un coût de 70 millions de dinars. Les services de la sûreté de la wilaya ont procédé à l'arrestation de 29 supporters impliqués dans ces actes de violence, avait alors indiqué la cellule de communication de ce corps de sécurité. La même source avait précisé que les personnes arrêtées ont été présentées devant la justice pour «trouble à l'ordre public et destruction des biens publics».