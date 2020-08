L’entraîneur national de natation, Ali Maânsri, a estimé que six mois d’entraînement et de compétitions seront nécessaires pour que les nageurs algériens concernés par une qualification aux jeux Olympiques de Tokyo (JO-2021), retrouvent leur forme, après l’arrêt de la préparation pendant 5 mois à cause du coronavirus. « Nous avons repris la préparation de zéro, avec le rythme d’un entraînement par jour en dehors du bassin, en se focalisant sur l’aspect physique. Six mois de préparation seront nécessaires pour que nos nageurs retrouvent leur forme après cinq longs mois d’arrêt », a-t-il déclaré. « La reprise se déroule dans de bonnes conditions et dans le respect du protocole sanitaire mis en place par la Fédération, en présence des autorités sanitaire et sécuritaire », a ajouté l’entraîneur national. Les nageurs algériens Anis Djaballah (USM Alger) et Abdallah Ardjoune (ASPTT Alger), ont repris les entraînements, lundi dernier, à la piscine semi-olympique de Kouba (Alger), après le feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui avait suspendu toutes les activités et compétitions sportives en mars dernier à cause du coronavirus.