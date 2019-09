La sélection algérienne (Garçons / Filles) de natation a décroché sept médailles (3 argent et 4 bronze) lors de la troisième journée des championnats d’Afrique « ju-niors » qui se déroulent à la piscine olympique de Rades (Tunisie) du 11 au 15 septembre 2019.

Les médailles d’argent ont été l’œuvre de Lilia Sihem Midouni sur le 50 mètres nage libre, Rania Ouras sur le 200 mètres brasse et Meriem Imène Khaldi sur le 800 mètre nage libre, au moment où Khensa Belkacem s’est contentée du bronze sur le 200 mètres brasse, tout comme Samara Abdellaoui sur le 400 mètre nage libre, Melissa Touami sur le 200 mètres brasse et Youcef Fettal sur le 200 mètres brasse. Une moisson qui porte le total de la sélection algérienne à 14 médailles (4 argent et 10 bronze), car ayant déjà moissonné sept médailles (1 argent, 6 bronze) lors des deux précédentes journées de compétition.

La médaille d’argent a été décrochée par Ouras Rania sur le 100 mètres brasse, alors que deux des six médailles de bronze ont été l’œuvre de Midouni Lilia Sihem, respectivement sur le 200 mètres nage libre et sur le 50 mètres papillon. Youcef Fettal avait complété cette moisson en décrochant une médaille de bronze sur 100 mètres brasse, tout comme ses compatriotes Aït Mohamed Massinissa sur le 50 mètres papillon, et Bouslane Malek et Narimane Yamina sur le 200 mètres quatre nages.