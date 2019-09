Titulaire depuis son arrivée à l’AS Monaco, Islam Slimani a été à la hauteur dimanche soir dans la belle affiche entre son équipe et l’O.Marseille, malgré la défaite des siens (3-4). L’attaquant algérien a été, une nouvelle fois, très utile en attaque grâce à sa vivacité et sa puissance physique, qui a beaucoup gêné les défenseurs de l’Olympique de Marseille. Le joueur prêté par Leicester City a eu une opportunité d’inscrire son quatrième but en Ligue 1, dès le quart d’heure du jeu, mais sa volée est passée au-dessus du cadre avant que l’arbitre ne décide d’accorder un penalty à Monaco suite à une faute de main de Kamara. Un penalty que Ben Yedder a transformé en but. Quelques minutes plus tard, Slimani en position de meneur de jeu, donne un caviar pour l’attaquant français, qui voit Mandanda repousser son tir avant que la balle ne lui revienne dans les pieds pour inscrire son deuxième but. Malgré cette avance, Monaco s’est fait rejoindre au score avant la fin de la première mi-temps (2-2). En deuxième période, l’O.Marseille est revenu fort dans ce match et a réussi à inscrire deux autres buts, ce qui a obligé Jardim à faire quelques changements offensifs. Et c’est là que Slimani a été dangereux une nouvelle fois tout d’abord lorsqu’il a servi d’une belle talonnade l’attaquant Sénégalais Baldé Keita, mais ce dernier rate son duel avec Mandanda. Quelques minutes après, l’attaquant algérien a réalisé un retourné acrobatique que le portier international français repousse en corner. Malgré le but de Keita et un très bon Islam Slimani, Monaco a perdu une nouvelle fois son match (3-4) et pointe à la 19e place avec 2 points seulement et sans gagner le moindre match.