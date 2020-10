L'avant-centre algérien, Islam Slimani, a eu droit à ses premières minutes plus tôt que prévu avec Leicester City. Le géant fennec a pris part à 19 minutes de jeu, mais n'a pas su aider les Foxes à éviter la défaite. En effet, Le champion de Premier League de la saison 2015-2016 s'est incliné à domicile face à l'équipe très en forme, Aston Villa qui, après avoir corrigé Liverpool, renoue avec la victoire au bout du fil (1-0). Un quatrième succès de rang en autant de matchs. Légers dominateurs en termes d'occasions avec 5 tirs cadrés contre 4 des Villans, les Foxes n'ont pas su trouver la faille devant les mains fermes du portier adverse Damian Martinez. C'est alors que le manager de Leicester Brandan Rodgers a décidé d'accorder à Slimani sa chance. Mais l'Algérien n'a pas eu une entrée de jeu de rêve et ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Pis encore, l'ancien monégasque verra son équipe punie dans les ultimes minutes de la rencontre par le biais de Rose Barkley, décidément très en forme depuis son arrivée. Le joueur prêté par Chelsea inflige une deuxième défaite de rang aux coéquipiers de Slimani. Après un début de saison réussie, Leicester peine à enchaîner avec une manque d'efficacité invraisemblable devant les buts. Deuxième défaite de suite sans inscrire le moindre but. Un chantier à rebâtir pour Brandan Rodgers avant les prochaines échéances.