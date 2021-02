Recruté en janvier, Islam Slimani se montre de plus en plus intéressant avec l’O Lyon. Bien conscient qu’il arrive dans un club où le trio offensif composé de Memphis Depay, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi carburait à plein régime, l’attaquant de 32 ans a demandé une seule garantie avant de signer, comme l’a expliqué un de ses proches dans les colonnes de L’Equipe. « Il a eu une discussion très franche avec Rudi Garcia. Garcia lui a dit qu’il avait ses trois attaquants de devant mais qu’il aurait du temps de jeu. Islam a très bien compris qu’on ne change pas une équipe qui gagne mais la seule chose qu’il voulait, c’était une compétition juste», a-t-il expliqué. Lors de la victoire face à Brest (3-1), vendredi, l’Algérien a été aligné à la 87’.