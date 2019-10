Après sa grosse performance face à Brest (4-1) avec à la clé un but et trois passes décisives, l’attaquant algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani, figure dans l’équipe-type de la 8e journée du championnat français de Ligue 1, établie par le quotidien L’Equipe. Ses statistiques lors du dernier match de son équipe contre Brest (4-1) sont impressionnantes : un but, trois passes décisives, sept tirs dont 4 cadrés et 6 dernières passes avant un tir, liste le quotidien sportif français.