L’international algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani a été choisi par France Football, dans le onze-type des surprises de la Ligue 1 durant la première moitié de saison. L’attaquant prêté par Leicester City fut étincelant lors de la phase aller de championnat, formant un duo remarqué avec l’international français, Wissam Ben Yedder. L’attaquant de 31 ans a inscrit 6 buts et a délivré

7 passes décisives en 12 matchs joués. À noter la présence dans ce onze de Rayan Ait Nouri, latéral du SCO d’Angers et international espoirs français d’origine algérienne.

Le Havre AC

Lekhal de retour dans le groupe

Le milieu international algérien du Havre AC Victor Lekhal, remis d’une grave blessure au genou, a été retenu dans le groupe pour la première fois depuis le début de la saison, pour le déplacement à Niort, hier, soir en championnat de Ligue 2 française. Lekhal (25 ans) avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit lors d’un choc, alors qu’il honorait sa première sélection avec l’Equipe nationale, le 26 mars dernier en amical face à la Tunisie (1-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Une méchante blessure qui avait mis un terme à la saison de Lekhal, qui était jusque-là le joueur le plus utilisé de l’effectif havrais, lors de la saison 2018-2019. Il a dû également rater la CAN-2019, remportée par l’Algérie en Egypte.

Schalke 04

Crystal Palace veut Bentaleb

L’international algérien, Nabil Bentaleb, pourrait retrouver les terrains de Premier League lors de ce mois de janvier. Il aurait été proposé à deux clubs anglais ; Aston Villa et Everton, et il serait dans le radar de Crystal Palace, selon les informations de Sky Sport. Un transfert du milieu de terrain de Schalke 04 est plus que proche d’un départ, lors de ce mercato d’hiver. Le milieu âgé de 25 ans ne rentre pas dans les plans du staff technique et la direction a décidé de trouver une porte de sortie dès le mercato hivernal. Pour rappel, l’ancien Spurs n’a pris part à aucune rencontre avec l’équipe première en Bundesliga depuis le début de saison. Il s’est entraîné et a joué quelques rencontres avec la réserve après son retour de blessure. Nabil Bentaleb a annoncé, il y a quelques semaines à la presse, qu’il était en train de chercher un nouveau point de chute et une nouvelle aventure dans un autre championnat.