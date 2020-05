Prêté à l'AS Monaco cette saison, Islam Slimani appartient toujours à Leicester City.

Et comme toujours les joueurs prêtés, l'attaquant algérien se retrouve dans une situation floue après la fin définitive du championnat français. Appelé à retourner chez les Foxes parce que Monaco ne lèvera pas son option d'achat, Slimani pourrait retrouver la Premier League cette saison. Et pour cause, les clubs sont autorisés à enregistrer leurs nouveaux joueurs dès le 18 juin prochain. Mais revenir dans le championnat anglais, encore faut-il que Slimani trouve un terrain d'entente avec Leicester et que les instances du football britannique acceptent de l'enregistrer comme le rapporte Skysports. Islam Slimani a donc des chances de jouer avec les Foxes à la reprise de la Premier League si Brendan Rodgers lui donne sa chance. Ce qui n'est pas évident.