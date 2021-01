Officiellement recruté, mercredi dernier, par l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani a fait ses grands débuts, dimanche soir, face à Metz (0-1) en Ligue 1 en entrant à 76e minute à la place du Zimbabwéen, Tino Kadewere. Malgré son manque de rythme, étant donné qu'il n'avait jusqu'à présent disputé que 19 minutes, cette saison avec Leicester City, l'attaquant, qui s'est positionné côté droit, a réalisé quelques décalages intéressants à destination de ses coéquipiers. Son bilan est malgré tout terni par deux situations assez mal négociées dans la surface. Superbement servi par Memphis Depay sur la première, il rate son tir ou essaie de chercher Rayan Cherki au second poteau, alors qu'une frappe aurait été plus judicieuse. Quelques instants plus tard, à la retombée d'un ballon détourné par son compatriote Alexandre Oukidja, l'international algérien refait un peu la même erreur en optant pour une remise instantanée pour Houssem Aouar, qui bute sur le portier, plutôt que de tenter sa chance en première intention. Un Slimani un peu trop altruiste et en manque d'efficacité, à l'instar de ses coéquipiers. Logiquement, l'ancien Monégasque était déçu après cette défaite concédée sur le fil avec un but d'Aaron Leya Iseka à la 90e minute. «Ce ne sont pas de bons débuts pour moi, j'espère qu'on va tout faire cette semaine pour rattraper le coup lors du prochain match», a lancé le Fennec au micro de Téléfoot en se projetant déjà sur le derby face à l'AS Saint-Etienne programmé, dimanche prochain. «Islam peut jouer à un des trois postes. Il est très motivé. Il va nous apporter en détermination, en volonté et en don de soi», a confié Rudi Garcia, son entraîneur, la veille de la défaite face au FC Metz. L'OL a choisi de tenter ce pari en connaissance de cause. Avant de débarquer à Monaco en août 2019, l'international algérien avait passé 6 mois particulièrement délicats, ne disputant qu'un seul match de championnat avec Fenerbahçe. Cela ne l'avait pas empêché d'être efficace d'entrée avec le club monégasque, en inscrivant 3 buts lors des deux premières journées. «Il manque un peu de rythme. Mais il a un physique privilégié, il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour être en forme. J'ai beaucoup travaillé ces quatre derniers mois, a renchéri le principal intéressé. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour compenser le rythme. Avec du travail, je serai prêt dans une semaine ou deux», avait souligné, pour sa part, le directeur sportif lyonnais, Juninho.