L'attaquant international algérien Islam Slimani (Leicester), est attendu aujourd'hui à Lyon pour passer la visite médicale en vue de renforcer l'attaque de l'Olympique Lyonnais, leader du Championnat de France de football (Ligue 1), a indiqué hier le média italien Sky Sports. Slimani devrait être le remplaçant numérique de Moussa Dembélé en partance vers l'Atlético de Madrid. L'attaquant de Leicester retrouverait un deuxième club de Ligue 1 après son passage plutôt réussi à l'AS Monaco. Après Djamel Benlamri, Slimani sera le deuxième international algérien à évoluer sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, l'a confirmé hier: Moussa Dembélé est bien parti pour succéder à Diego Costa à la pointe de l'attaque des Matelassiers. Réduit au rang de joker cette saison à Lyon alors que Memphis Depay, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi composent le line-up offensif favori de Rudi Garcia, l'ancien buteur du Celtic a tout le loisir de trouver un nouveau défi. Son départ annoncé étant déjà compensé a priori.

Tout s'est accéléré hier en effet dans le dossier Islam Slimani. Un joueur que Juninho, le directeur sportif rhodanien, a admis suivre de près samedi en marge de la 19e journée de Ligue 1, sans en dire davantage. Or selon Sky Sports, l'affaire est entendue entre l'OL et Leicester puisque le buteur algérien est attendu aujourd'hui dans la capitale des Gaules pour satisfaire à sa visite médicale et parapher dans la foulée un bail de 18 mois.

Le champion d'Afrique 2019 débarquerait libre après résiliation de son contrat avec les Foxes, à quelque six mois de l'échéance. Une bonne pioche si toutefois l'attaquant de 32 ans (il fêtera ses 33 printemps en juin) trouve son rythme alors qu'il n'a guère joué qu'une vingtaine de minutes en Premier League en cet exercice 2020-2021. La saison précédente, son expérience