Privés de Slimani, touché aux adducteurs, les Monégasques n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur la défense stéphanoise. L’équipe de la Principauté tourne beaucoup moins bien en l’absence de l’attaquant algérien, qui forme un duo efficace avec Wissam Ben Yedder. Ce faux pas vient accréditer la thèse selon laquelle Islam Slimani est bien « le Monsieur plus » de cette formation. « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé », cette célèbre expression colle bien à ce qu’est en train de vivre l’AS Monaco dans le championnat français. Difficile de n’y voir qu’une simple coïncidence entre ces deux évènements. Le match à Geoffrey Guichard à peine terminé, une statistique a été dévoilée par le groupe Opta et qui met en exergue la Slimani-dépendance de Monaco. Cette saison, l’équipe, de Jardim n’a remporté aucune des rencontres où le Fennec avait été absent. Cela s’est produit à quatre reprises (deux avant son arrivée, et deux autres après, en raison d’une blessure). Pis encore, sans son numéro 20, l’ASM n’a marqué aucun but en 360 minutes de jeu. Ces chiffres sont très parlants, et ils le sont à plus forte raison lorsqu’on regarde les performances monégasques avec Slimani sur le terrain. Quand ce dernier était opérationnel, les champions de France 2017 ont marqué 2,4 buts/match pour un total de 19 réalisations en 8 rencontres. À lui seul, le champion d’Afrique pèse plus de 50% des buts de sa formation (impliqué dans 12 des 22 banderilles, 5 buts et 7 passes décisives). Le contraste est tout simplement saisissant.