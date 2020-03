Annoncé à Manchester United, à Tottenham ou encore à l’Inter Milan lors du mercato hivernal, Islam Slimani est finalement resté à l’AS Monaco.

Ses débuts un peu compliqués avec l’entraineur du club du Rocher Robert Moreno ont été à l’origine de ces rumeurs et supputations. Même si l’envie des équipes précitées étaient réelles. Après cet épisode qui n’a pas connu un dénouement, Slimani a évoqué cette situation et son avenir à l’AS Monaco dans les colonnes du journal régional Nice-Matin. Si le premier coup n’a pas été le bon, l’attaquant algérien reste dubitatif sur sa prochaine destination à l’issue de cette saison : « On verra cela en fin de saison », a-t-il déclaré. A en croire les propos de l’ancien joueur du CRB, ces agitations lors du mercato hivernal n’ont eu aucune répercussion sur lui et ses prestations.

« Vous savez, dans ces périodes-là, durant le mercato, tout le monde peut partir ou rester. J’ai l’habitude de ça. Et cela ne m’a pas perturbé », a-t-il conclu.