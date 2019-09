Il s’entend déjà parfaitement avec son compère de l’attaque, Wissam Ben Yedder.

« Tout le monde m’a bien mis pour que je sois performant comme ça. J’espère qu’on va être de mieux en mieux. Le plus important, c’est de gagner les matchs », temporise l’Algérien, tout récent champion d’Afrique. Le départ du Colombien Rademal Falcao, transféré à Galatasaray, aurait vite été comblé à Monaco. Son successeur désigné, Islam Slimani, a encore impressionné, dimanche à Strasbourg. Une semaine après son premier but dès sa première apparition avec le maillot princier, l’Algérien a remis ça. Deux fois. Avec une réalisation pleine de classe pour commencer. Joli petit contrôle sur un centre de Gelson Martins, léger crochet qui élimine le gardien alsacien, et but (11’). Puis en renard, il a profité d’une grosse erreur de Mitrovic pour aller planter un doublé.

Il aurait même pu voir triple sur un retourné acrobatique que Sels a détourné grâce à un superbe arrêt réflexe. « C’est un petit peu de la malchance. Il faut travailler plus devant le but pour arranger les choses », a-t-il réagi modestement après le match. Déçu par le résultat final (2-2), mais aussi prudent. Après deux saisons compliquées en prêt à Fenerbahçe et à Newcastle (10 réalisations au total), l’ancien attaquant du CR Belouizdad se sait à la relance sur le Rocher. Sous les ordres d’un coach qu’il a déjà connu au Sporting Portugal pendant la saison 2013-2014. Pour l’instant, Slimani rend bien sa confiance à Leonardo Jardim. Son entente avec Wissam Ben Yedder, arrivé lui aussi cet été, est très prometteuse.

Dimanche en Alsace, les deux attaquants se sont souvent trouvés et ont facilement combiné. Chacun dans son style avec un Slimani dans le rôle de l’avant-centre puissant quand l’international français brille davantage dans le dribble. Pourquoi s’entendent-ils déjà si bien ? « Peut-être parce qu’on a le sang arabe ! », a rigolé le natif de Aïn Bénian.

« Wissam, c’est un joueur intelligent, expérimenté.

On a des profils différents et on est complémentaires. C’est bien pour nous et pour le club. » Et pour ses équipiers ? Le milieu de terrain Gil Dias apprécie déjà l’apport d’Islam Slimani : « Il est capable de garder des ballons, de gagner des duels et permet à l’équipe de souffler quand elle en a besoin. Il est très important pour le groupe. » Ses réalisations aussi, même si elles ne permettent pas encore à l’ASM de gagner en Ligue 1. « Tout le monde m’a bien mis pour que je sois performant comme ça. J’espère qu’on va être de mieux en mieux. Le plus important, c’est de gagner les matchs », temporise le Fennec.

« Ma réussite actuelle ? Je suis un buteur. Mon travail, c’est de marquer ! » Il paraît, oui…