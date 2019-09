Touché lors du dernier match face à l’Olympique de Marseille, Wissam Ben Yedder est incertain pour la rencontre de samedi contre le Stade de Reims (19h), a annoncé Leonardo Jardim. Auteur d’un doublé le week-end dernier, le buteur est sorti sur blessure après un choc avec Jordan Amavi et souffre d’un hématome à la hanche. Un coup dur pour le club du Rocher, toujours en quête d’une première victoire en championnat, puisque l’international français a déjà inscrit trois buts en quatre matchs de Ligue 1 Conforama. Autre mauvaise nouvelle pour l’ASM, son compère d’attaque Islam Slimani (3 buts en 3 matchs) a également été touché face à l’OM. « Slimani a un problème de fatigue générale, avec une petite gêne au mollet. Il n’a pas fait de présaison et il est obligé de faire des matchs de 90 minutes », a déclaré le technicien portugais, qui devait prendre une décision hier quant à la présence des deux joueurs dans le groupe. L’absence de Slimani pourrait profiter à Keita Baldé, entré en jeu contre l’OM. Pietro Pellegri, Willem Geubbels et Stevan Jovetic sont d’ores et déjà forfaits. Ils poursuivent leur réathlétisation.