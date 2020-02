En janvier dernier, l’Inter Milan voulait Islam Slimani sous forme de prêt, mais l’accord a finalement été rompu lorsque tout a été pratiquement conclu pour son transfert à l’équipe italienne. L’Algérien est resté à Monaco, où il est prêté par Leicester City depuis le début de la saison. Sportmediaset a rapporté que les dirigeants de l’Inter voulaient acquérir Slimani durant le dernier mercato hivernal et que les négociations n’ont pas abouti à cause d’une indemnité de transfert trop élevée pour le club. En effet, Leicester exigeait 2,5 millions d’euros et Monaco un chèque de 4,5 millions d’euros, soit une somme totale de 7 millions que le club de Lombardie n’était pas prêt à débourser. De plus, le fait que Slimani fêtera ses 32 ans en juin prochain a refroidi l’Inter qui a préféré continuer avec le jeune Sebastiano Esposito en doublure du duo Lukaku - Martinez.