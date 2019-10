Les supporters de l’AS Monaco ont élu leur avant-centre international algérien, Islam Slimani, meilleur joueur du mois de septembre, en lui accordant 56,4% de leurs voix, lors d’un suffrage destiné à cet effet, et dont les résultats ont été publiés vendredi sur l’application mobile du club. L’ancien buteur du Sporting Cp a devancé le Russe Aleksandr Golovin (2e) et son compère en attaque, l’international français Wissam Ben Yedder (3e). Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en cinq titularisations, « Super Slim » était impliqué dans 57% des buts inscrits par le club de la Principauté en ce début de saison. Il s’agit là de la première distinction personnelle pour l’enfant prodige de Aïn Bénian, sacré champion d’Afrique avec Les Verts, lors de la CAN-2019 disputée l’été dernier en égypte.