Qui succédera à Eduardo Camavinga, lauréat du trophée de joueur du mois d’août ? Le Rennais n’est cette fois-ci pas sélectionné. Il laisse Victor Osimhen, Nicolas Pallois et Islam Slimani se partager ce titre honorifique de meilleur joueur du mois en septembre. Le Lillois a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en quatre rencontres. Le défenseur nantais n’a, quant à lui, pas marqué, mais son club n’a encaissé que deux buts durant les quatre rencontres disputées. Enfin, l’international algérien a réussi de très bons débuts avec Monaco en marquant à deux reprises et en réalisant cinq passes décisives. Le résultat du vote sera connu dans une semaine.