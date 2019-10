Bien qu’il ait raté les deux premiers matches de championnat avec l’AS Monaco, Islam Slimani est le premier joueur en Ligue 1 française cette saison à être directement impliqué sur 10 buts. En effet, l’attaquant algérien a délivré une nouvelle passe décisive samedi soir lors de la défaite des siens contre Montpellier (1-3) pour porter son total à 4 buts et 6 passes décisives en seulement 6 rencontres disputées. Alors qu’il est plus connu pour sa capacité à marquer, l’attaquant algérien est actuellement le meilleur passeur de championnat français. Avec seulement 536 minutes disputées, il est directement impliqué sur un but chaque 54 minutes avec l’AS Monaco cette saison. Il est également impliqué sur 10 des 15 buts (67%) marqués par son équipe cette saison.