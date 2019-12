L’attaquant international algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani, qui a purgé une suspension de deux matchs, signera son retour ce soir, à l’occasion du match en déplacement face à Angers (20h), dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1 française de football.

Expulsé le 24 novembre dernier lors de la défaite concédée chez les Girondins de Bordeaux (2-1), pour le compte de la 14e journée, Slimani a dû rater le match en déplacement face à Toulouse (victoire 2-1), et la réception d’Amiens (victoire 3-0).

« Je suis content qu’il revienne. C’est un joueur important qui nous a beaucoup aidé depuis le début de la saison. J’essayerai de lui redonner la force. Je pense qu’il a compris (suite à son carton rouge face à Bordeaux, ndlr), il était un peu frustré.

Il va se donner à fond pour l’équipe », a indiqué son complice en attaque le joueur français Wissam Ben Yedder, cité hier par la presse locale. Malgré le fait qu’il n’a pas pris part aux deux derniers matchs avec la formation monégasque, Slimani (31 ans) reste toujours en tête du classement des passeurs du championnat avec 8 offrandes, devant l’Argentin du Paris SG Angel Di Maria et Yoann Court (Stade brestois), qui comptent 7 passes chacun.

Arrivé l’été dernier à Monaco pour un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance de Leicester City (Angleterre), Slimani n’a pas tardé à démontrer ses qualités, devenant l’un des joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française.

Il avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n’avait pu s’exprimer pleinement.

Au terme de la 17e journée, l’ASM pointe à la 11e place avec 24 points, à quatre longueurs de la 3e place, qualificative pour la Ligue des champions.