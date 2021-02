Attendu dès le mercato estival à Lyon, Islam Slimani a finalement patienté jusqu'au marché d'hiver pour signer avec le club de Jean-Michel Aulas après avoir obtenu un bon de sortie de la part de Leicester. Forcément passer de l'East Midlands au sud-est de la France est un sacré changement pour l'attaquant international algérien, mais à la veille de défier Montpellier au Groupama Stadium, l'avant-centre de 32 ans avoue très bien se sentir à Lyon. Si sur le plan sportif, le joueur qui s'était révélé sous le maillot du Sporting n'a aucun mal à trouver sa place dans un vestiaire lyonnais que l'on a dit parfois compliqué à intégrer, il en est de même dans sa vie au quotidien. Car Islam Slimani ne le cache pas, il sent bien que la communauté algérienne de Lyon et sa région est heureuse de le voir sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, où il a rejoint son compatriote, Djamel Benlamri. Face aux médias, Islam Slimani a confié son bonheur actuel. «Je suis arrivé avec un peu de retard physiquement, mais aujourd'hui je suis bien je m'adapte bien.

Je connais les joueurs, je commence à bien connaitre la façon de jouer. Beaucoup de choses ont facilité mon adaptation: le groupe et la langue. Je connais bien la Ligue. J'ai une bonne entente avec tout le monde, que ce soit Memphis ou un autre. Je parle avec tout le monde, j'arrive à m'adapter n'importe où. Ici, je me sens comme en Algérie. Je ne suis pas dépaysé, je suis dans une ville où il y a beaucoup d'Algériens et beaucoup d'Arabes.

Et ça m'aide beaucoup», a reconnu l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui a ouvert son compteur cette semaine contre Ajaccio en coupe de France.