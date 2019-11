L’absence de Islam Slimani des rangs de l’AS Monaco s’est fait ressentir. La presse française a évoqué l’apport du joueur en question, en publiant des statistiques sur les résultats de l’équipe de la Principauté en la présence et absence du transfuge de Leicester City. « L’indispensable » est de retour aujourd’hui, après quelques jours de convalescence à l’occasion de la réception de Dijon dans le cadre de la 13e journée du championnat de Ligue 1 à partir de 20h. L’entraîneur du club princier, Leonardo Jardim, s’est montré rassurant dans ce sens en indiquant, dans une conférence de presse, que son attaquant est désormais prêt à retrouver sa place aujourd’hui. Le coach portugais doit se féliciter de cette nouvelle. Et pour cause, le champion d’Afrique est le joueur le plus décisif de sa formation ; avec lui dans le onze de départ, l’ASM a toujours marqué au moins un but cette saison, contre zéro but inscrit lors des matchs où il était absent. Jardim et l’entourage de son club ne sont pas les seuls soulagés de cette nouvelle, puisqu’il en est de même pour l’entraîneur de l’Equipe nationale algérienne, Djamel Belmadi. Au moment où ce dernier peaufinait sa liste de joueurs retenus pour le prochain stage, le cas des blessés le préoccupait au plus haut point. Sachant que les Verts recevront la Zambie le 14 du mois en cours au stade Mustapha-Tchaker de Blida, avant de se déplacer au Botswana pour affronter la sélection locale le 18 du même mois. Les deux matchs entrent dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021. Le retour de Slimani et la forme qu’affichent actuellement Baghdad Bounedjah avec Al-Sadd et Andy Delort avec Montpellier permettront à Belmadi de disposer d’une attaque mitrailleuse et prétendre, ainsi, faire le plein durant ces deux sorties. Outre Slimani, d’autres joueurs blessés sont de retour à la compétition avec leurs équipes respectives et seront retenus pour le prochain regroupement des Verts. C’est le cas de le dire pour Ramy Bensebaini avec Borussia Mönchengladbach et Adam Ounas avec l’OGC Nice. Ainsi, les Verts sont bien armés pour entamer la défense de leur acquis continental.